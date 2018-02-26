القبض على سائح أمريكي بحوزته رأس سيدة يابانية

طوكيو(صدى):

تمكنت الشرطة اليابانية، من اعتقال سائحًا أمريكيًا، يدعى يفغيني فاسيليفيتش، عُثر بحوزته على رأس سيدة يابانية، داخل حقيبة في مسكن استأجره.

وأوضحت أحد المصادر، أن كاميرات المراقبة، وثقت ظهور المرأة، صاحبة الرأس المقطوعة، آخر مرة وهي تسير في الشارع مع المتهم.

وذكر أصدقاء الضحية، بأنها أعلمتهم، قبل اختفائها، بأنها ستذهب للقاء رجل أمريكي، تعرفت عليه عبر الإنترنت.

ورصدت كاميرات المراقبة، حول منزل الرجل، دخول السيدة لمسكنه عدة مرات، قبل أن ترصد خروج الرجل بمفرده، وهو يحمل حقيبة كبيرة، تبين أنه أخفى فيها رأس الفتاة، ولم تعثر الشرطة بعد على بقية الجثة.

ويجدر الإشارة، أن المتهم البالغ من العمر 26 سنة، نفى أي صلة له بالجريمة، على الرغم من تأكيد شهود عيان، رؤيتهم له وهو يحمل حقيبة كبيرة، خارج المبنى الذي كان يقيم فيه، يشتبه بأن بها باقي الجسد.

يُذكر أن الشرطة اليابانية، أن أسرة الفتاة ذات الـ27 عامًا، أبلغت عن فقدانها منذ فتر، وكان المواطن الأمريكي، قد وصل سائحًا لمدينة أوساكا اليابانية، في يناير الماضي، بينما أكدت السلطات عدم تمكنها من العثور على بقية الجثة إلى الآن.