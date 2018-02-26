بالصور.. ضرب رجال وإجبارهم على الرقص بملابس حريمي
أحتفل سكان بارسانا الهندية في الشوارع بمهرجان الألوان الذي يدعى ” لاثمار هولي ” .
حيث تقام الاحتفالات قبل أيام من بداية مهرجان ديني هندوسي، وتقوم النساء خلاله بضرب الرجال بالعصي وإرغامهم على الرقص مرتدين ملابس النساء.
وتزور النساء الرجال بقرية ” ناندجاون ” في اليوم التالي ويتم تغطيتهن بمسحوق الألوان، ويرجع الاحتفال إلى أسطورة الآلهة كريشانا التي كانت تعيش ببارسانا مع حبيبها ” رادها ” .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2604 ] نشر منذ 32 دقيقة
اساطير وبدع وخرافات-الله يعز الإسلام وينصر المسلمين
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2604 ] نشر منذ 28 دقيقة
البس ولا تنضرب-ههههههههه-لو تكون الملابس الخارجيه نسائيه اسهل-بس لو كانت جميع القطع نسائيه هنا المشكله-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9044 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه