بالصور.. ضرب رجال وإجبارهم على الرقص بملابس حريمي

نيودلهي(صدى):

أحتفل سكان بارسانا الهندية في الشوارع بمهرجان الألوان الذي يدعى ” لاثمار هولي ” .

حيث تقام الاحتفالات قبل أيام من بداية مهرجان ديني هندوسي، وتقوم النساء خلاله بضرب الرجال بالعصي وإرغامهم على الرقص مرتدين ملابس النساء.

وتزور النساء الرجال بقرية ” ناندجاون ” في اليوم التالي ويتم تغطيتهن بمسحوق الألوان، ويرجع الاحتفال إلى أسطورة الآلهة كريشانا التي كانت تعيش ببارسانا مع حبيبها ” رادها ” .