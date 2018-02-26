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بالصور.. ضرب رجال وإجبارهم على الرقص بملابس حريمي

بالصور.. ضرب رجال وإجبارهم على الرقص بملابس حريمي
نيودلهي(صدى):

أحتفل سكان بارسانا الهندية في الشوارع بمهرجان الألوان الذي يدعى ” لاثمار هولي ” .

حيث تقام الاحتفالات قبل أيام من بداية مهرجان ديني هندوسي، وتقوم النساء خلاله بضرب الرجال بالعصي وإرغامهم على الرقص مرتدين ملابس النساء.

وتزور النساء الرجال بقرية ” ناندجاون ” في اليوم التالي ويتم تغطيتهن بمسحوق الألوان، ويرجع الاحتفال إلى أسطورة الآلهة كريشانا التي كانت تعيش ببارسانا مع حبيبها ” رادها ” .

 

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2604 ] نشر منذ 32 دقيقة

اساطير وبدع وخرافات-الله يعز الإسلام وينصر المسلمين

[ عدد التعليقات: 2604 ] نشر منذ 28 دقيقة

البس ولا تنضرب-ههههههههه-لو تكون الملابس الخارجيه نسائيه اسهل-بس لو كانت جميع القطع نسائيه هنا المشكله-

[ عدد التعليقات: 9044 ] نشر منذ 19 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههه

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