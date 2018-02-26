رئيس الإتحاد: التجديد لـ ” سييرا ” بيد المقيرن

الرياض(صدى):

أكد رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع ، أن ملف تجديد عقد المدرب التشيلي لويس سييرا، سيناقش في اجتماع مع نواف المقيرن الرئيس المنتظر للنادي في الموسم المقبل لمعرفة توجهه وآليته في العمل ومن ثم الاتفاق، وقال :” لابد أن يكون القرار للإدارة الجديدة وليست الحالية في تحديد مصير سييرا، فضلا عن التعاقدات مع الأجانب تحضيرا للموسم المقبل “.

وأضاف “: ما يحققه الاتحاد خلال الموسم الحالي من تفوّق رغم الظروف التي يجابهها يعود الفضل فيه إلى جماهير النادي التي ظلت تدعم الكيان وتشد من أزره في أحلك الظروف، وقفتهم الصادقة كان لها الأثر الأكبر فيما تحقق، لقد برهنوا أنهم الراعي الرسمي والكبير لهذا الكيان ولا يمكن أن نوفّيهم حقهم سوى بالانتصارات وتحقيق الذهب الأغلى “.