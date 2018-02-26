الحصيني: متوقع هطول أمطار على بعض المناطق مساء اليوم

عادل الحربي (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار على أجزاء من الرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية، من متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى سقوط حبات برد، وذلك بدءاً من مساء اليوم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” من مساء اليوم الإثنين متوقع أمطار على أجزاء من الرياص-خاصة شمالها-و أشيقر وشقراء ثادق رماح حريملاء المجمعة الغاط الزلفي وشرق القصيم والصمان وحفر الباطن والدمام الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان الى آخر من متوسطةالى غزيرة وحبات برد ورياح وغبار فالكم السيل بإذن الله ” .