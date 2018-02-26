” فكر ” يطلق مبادرة ” إعارة الكتب ” في فنون الأحساء

احمد الحذيفي (صدى):

أطلق فريق فكر للقراءة في المقهى الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء مبادرة إعارة الكتب؛ لتكون المرة الاولى التي يتم تنفيذ مثل هذا البرنامج الثقافي بفنون الأحساء.

و بينت مشرفة الفريق الاستاذة فاطمة العلي أن المبادرة تهدف للمشاركة في تدوير الكتب والإستفادة منها من شخص لآخر ولأن الكثير من الأشخاص يفضلون الاحتفاظ بكتبهم حتى بعد الانتهاء منها.

وأضافت: ” بالتالي نحن في فريق فكر نتكفل بحفظ الكتاب في عملية الإعارة والإستعارة ومتكفلين بإرجاعه إلى صاحبه “.

وقالت إن المبادرة تنقسم إلى ٣ مراحل، فالمرحلة الأولى عبارة عن تجميع أكبر عدد ممكن من الكتب وذلك من خلال تسليمها من قبل أصحابها إلى الفريق في الأيام المحددة ، والمرحلة الثانية هي عرض الكتب للإستعارة في المعارض وجلسات الحوار وبرامج الفريق ، أما المرحلة الثالثة والأخيرة وهي إعادة الكتب لأصحابها في نهاية الموسم .

ولفتت إلى أن الفكرة لاقت إقبال كبير من المهتمين بنشر ثقافة القراءة ومن أصحاب الكتب القيّمة، ونحن موعودن بكتب كثيرة في الأيام القادمة.