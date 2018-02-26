” الربيعة ” يدعو إلى المرونة في تنفيذ آليات العمل الإنساني

عادل الحربي (صدى):

دعا المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، اليوم الاثنين، إلى المرونة والفعالية في تنفيذ آليات العمل الإنساني.

وأوضح ” الربيعة ” خلال كملته في منتدى الرياض الدولي الإنساني، أن الشراكات في العمل الإنساني أصبحت أكثر صعوبة؛ نظرًا لوجود تحديات على الأرض، مؤكدًا أن إشراك الجهات المستفيدة في صنع القرار أصبح من أهم التحديات التي يواجهها المركز.

يُذكر أن الرياض شهدت صباح اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظيم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة.