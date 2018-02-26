تنبيهان على منطقتي نجران وعسير بتدني الرؤية الأفقية

راشد آل شريه(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، تنبيه على منطقة نجران بوجود عوالق ترابية تتسبب في رؤية غير جيدة، تبدأ حالتها في العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء اليوم الإثنين.

كما أصدر النظام، تنبيهاً على منطقة عسير تحديداً في محافظة بيشة، بوجود نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كلم.

وأضاف التنبيه على بيشة، بأن الحالة ستبدأ في العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء اليوم الإثنين.