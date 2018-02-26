أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في القصيم والشرقية

سالم المطيري(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والشرقية.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.