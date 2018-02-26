خليط من الشاي الأخضر والجنزبيل لتنظيف الشرايين ومحاربة الكوليسترول
يعاني الكثيرون من الكوليسترول ، فهو يصيب الكثيرين بسبب تناول الوجبات الدسمة السريعة، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول مشروب يتصدى لمشكلة الكوليسترول ويعمل على تنظيف الشرايين.
ويتكون المشروب من :ملعقة من الشاي الأخضر ، نصف ملعقة من الكركم، ملعقة جنزبيل، كوب من الماء.
طريقة التحضير : قومي بغلي المكونات لدقائق في وعاء، ثم تصفيتها وتناول كوب منها على مدار اليوم فهو الأكثر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على ضبط الكوليسترول و منع تكون الدهون حول الشرايين.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
و منع تكون الدهون حول الشرايين.
عندي سؤال الحين الدهون تتكون داخل الشرايين والا خارجها والا حولها