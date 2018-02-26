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خليط من الشاي الأخضر والجنزبيل لتنظيف الشرايين ومحاربة الكوليسترول

خليط من الشاي الأخضر والجنزبيل لتنظيف الشرايين ومحاربة الكوليسترول
متابعات(صدى):

يعاني الكثيرون من الكوليسترول ، فهو يصيب الكثيرين بسبب تناول الوجبات الدسمة السريعة، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول مشروب يتصدى لمشكلة الكوليسترول ويعمل على تنظيف الشرايين.

ويتكون المشروب من :ملعقة من الشاي الأخضر ، نصف ملعقة من الكركم، ملعقة جنزبيل، كوب من الماء.

طريقة التحضير : قومي بغلي المكونات لدقائق في وعاء، ثم تصفيتها وتناول كوب منها على مدار اليوم فهو الأكثر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على ضبط الكوليسترول و منع تكون الدهون حول الشرايين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين

و منع تكون الدهون حول الشرايين.
عندي سؤال الحين الدهون تتكون داخل الشرايين والا خارجها والا حولها

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