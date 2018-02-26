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  3. جستنية يكشف ميول المذيع على الهواء ثم يعتذر له

جستنية يكشف ميول المذيع على الهواء ثم يعتذر له




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 47 دقيقة

اتمنى من وزارة الثقافة والاعلام اغلاق هذه القناة باسرع وقت لانها تسئ للرياضة السعودية وتسئ للاعلام السعودي ولا تحترم ذوق مشاهديها من تبادل الشتائم بين الضيوف والتعصب الرياضي الشديد ولا تقدم اي محتوى مفيد وهادف

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