كوكا يقود هجوم سبورتنج براجا أمام تونديلا اليوم

نواف السالم(صدى):

يقود المهاجم المصري الدولي أحمد حسن كوكا، فريقه “سبورتنج براجا” نحو تجاوز أحزان الخروج من دور الـ32 فى بطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليج”، وذلك بتحقيق الفوز على تونديلا في المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم، بملعب “بلدية براجا”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري البرتغالي.

وودع سبورتنج براجا منافسات “اليوروباليج” من دور الـ32، بعدما خسر أمام مارسيليا الفرنسى بنتيجة 3 – 1 فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويحتل سبورتنج براجا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري البرتغالى برصيد 49 نقطة، بينما يحتل تونديلا المركز الـ12 برصيد 25 نقطة.