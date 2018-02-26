الحريري: ” برأيي حزب الله مش غاوي يحمل سلاح “

بيروت(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الأحد، أن الحكومة اللبنانية لا تريد أخذ سلاح حزب الله، قائلا: ” نحنا ما بدنا ناخد سلاح حزب الله، وبرأيي حزب الله مش غاوي يحمل سلاح، قام بمهمة وبيتمنّى تكون الدولة القوية ويسلّم هالسلاح عاجلاً أم آجلاً وبالتوافق للجيش اللبناني “.

وفيما يخص الانتخابات ، قال الحريري إنه مع اقتراب الإنتخابات سيقل عدد مقاعد تيار المستقبل بالمجلس، مؤكدا أنه لن يحزن لذلك لكنه في الوقت ذاته سيبذل أقصى جهده كي لا يخسر الحزب.

وحول العلاقات السعودية اللبنانية أكد أن العلاقة جيدة وأنه على اتصال مع القيادة، منوها إلى أنّه لا ينبغي تصديق كل ما يردد في الإعلام.