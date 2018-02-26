” الصحة ” ترد على اتهام مواطن لـ مستشفى القنفذة بالتسبب في ضعف بصره

نايف السالم(صدى):

اتهم مواطن أحد المستشفيات جنوب محافظة القنفذة بالتسبب في إصابته بضعف نظر في عينه اليمنى؛ بسبب إعطائه حقنة بطريقة خاطئة.

وأوضح المواطن ويدعى نوري السيد، وفقاً لـ “المدينة”، أنه أخبر طبيب التخدير بإصابته بمرض الربو عند إجرائه لعملية، غير أن الطبيب أعطاه الحقنة في أحد شرايين يده، ولم يحقنها له تحت الجلد.

وأشار إلى أنه طالب المستشفى بتقرير طبي عن حالته، فأعطوه تقريراً مخالفاً للحالة، وبعد إلحاح أصدروا له تقريراً آخر، مطالباً وزارة الصحة بإنصافه وعرضه على جهة طبية محايدة للفصل بينه وبين المستشفى.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن تعامل الطاقم الطبي مع المريض في المستشفى تم وفق الإجراءات الطبية، لافتاً إلى أن الأخطاء الطبية لها إجراءات معينة لتحديدها، وأن من حق المريض التقدم بشكوى للتعامل معها وفق الأنظمة.