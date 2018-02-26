100 غواص و150 طالبًا في حملة ” بيئة بلا نفايات ” بجدة

نايف السالم(صدى):

انطلقت أمس حملة “بيئة بلا نفايات”، على أحد شواطئ المنتجعات السياحية بجدة، بمشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، شارك في الحملة أكثر من 100 غواص و150 من طلاب المدارس والعديد من الفرق التطوعية، والحملة بتنظيم الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت).

من جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي أن هذه الحملة جزء من المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة، وبالتحديد البيئة البحرية متمثلة في الشعاب المرجانية والأحياء المختلفة، وكذلك تكريسًا لمبادرة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات لوقف ظاهرة رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، وحث المجتمع على إعادة استخدامها وتدويرها.

وأوضح أن هذه الحملة التي تقام في شهر فبراير من كل عام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف لزيادة الوعي لكمية النفايات التي يتم رميها كل عام في دول الخليج العربي والحث أيضًا على الحد من الهدر وتشجيع إعادة التدوير، والتأكيد على جمال البيئة وحث الشركات والأفراد على السعي لضمان أن تظل البيئة طبيعية بقدر الإمكان، كما تهدف كذلك إلى تحفيز طلاب المدارس لوقف رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة وحثهم على فرزها وإعادة تدويرها، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات لجعل بيئتنا أنظف.