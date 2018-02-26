أمانة عامل نظافة برفحاء تعيد محفظة نقود لصاحبتها بعد يومين من البحث عنها

علي القحطاني (صدى):

أعاد عامل نظافة يعمل لدى أمانة محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، محفظة بها مبالغ نقدية، عثر عليها أثناء أدائه لعمله بحي الروضة.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”إخبارية رفحاء”، إلى أن العامل ويدعى شكيل أحمد أنصاري عثر أثناء أدائه لعمله على محفظة نسائية أمام أحد المنازل بحي الروضة، وبحث عن صاحبتها لمدة يومين حتى أعادها لصاحب المنزل.

بدوره قدم صاحب المنزل لعامل النظافة مكافأة مالية على أمانته، مقدماً له الشكر على إصراره في البحث عن صاحبة المحفظة لإعادتها لها.