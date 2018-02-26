” وزارة المالية ” : ” التعليم ” لم تستفد من الأراضي المنزوعة لصالحها

عادل الحربي (صدى):

قال هندي السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية، إن وزارة التعليم لم تستفد من الأراضي المنزوعة لصالحها والتي وصفها بالكبيرة جدًا.

وأشار خلال لقاء أقامته وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي حسبما أوردت صحيفة ” الوطن السعودية “، إلى أن بعض هذه الأراضي تم نزعها لصالح وزارة التعليم منذ أكثر من 4 سنوات.

وأبدى السحيمي استغرابه من تذمر مسؤولي وزارة التعليم من شح الأراضي المخصصة للوزارة وصغر مساحتها.

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك إن الوزارة تمكنت من خفض فاتورة المدارس المستأجرة من مليار إلى 700 مليون ريال، حيث تم الاستغناء عن 2300 مبنى تعليمي مستأجر خلال الـ18 شهرا الماضية، واستيعاب نحو 400 ألف طالب وطالبة، كانوا يشغلون مباني تعليمية مستأجرة، حيث تم نقلهم للمباني الحكومية، مضيفا أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في كافة مناطق المملكة أقل من 14 %..

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