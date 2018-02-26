ثلاثيني ينافس المقاهي ويقدم قهوة بنكهة ” الشيشة “

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري في الثلاثينات من عمره أن يغير مفهوم القهوة التقليدية المعروفة في مصر والتي تقدمها جميع المقاهي.

وافتتح الشاب محلا صغيرا ، يقدم من خلاله قهوة بنكهات ” الشيشة ” لمنافسة محلات القهوة التقليدية، ولتعويض الشباب عن الجلوس علي المقاهي لتناول الشيشة المضرة بالصحة.

ويؤكد الشاب أن هدفه الأول هو تقديم شىء جديد حتى يكون منافس لأصحاب المشاريع الكبيرة ، مشيرا إلى أن بيع القهوة كان إختياره ولكنه أراد تغيير مفهومها حتى تجذب الشباب لذلك قدمها بأطعمة الشيشة والفواكهه.