وافد يُشغل 40 طفلا في التسول بعد تهريبهم إلى المملكة

علي القحطاني (صدى):

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع ” التواصل الاجتماعي ” ، سجله أحد المواطنين مع مجموعة أطفال من المتسولين في أحد الشوارع بالمملكة، لم يتسنَ التعرف على المنطقة التي سجل فيها المقطع؛ وأفادوا أن عددهم 40 طفلًا، تم إحضارهم من إحدى الدول عن طريق التهريب دون عائلاتهم؛ لاستخدامهم في التسول من قبل أحد الأشخاص “وافد” من نفس جنسيتهم.

وأكد هؤلاء الأطفال أنهم يسكنون في أحد الأحياء برفقة الوافد، الذي يطلب منهم دخلًا يوميًّا لا يقل عن 200 ريال من كل طفل، ويعطيهم في آخر النهار ريالًا واحدًا فقط، مقابل عملهم؛ ما يعني أن الدخل اليومي 8000 ريال، وشهريًّا نحو ربع مليون ريال.

يُشار إلى أن ظاهرة التسول انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل الأطفال والنساء في مختلف المناطق، وبالذات عند إشارات المرور والأسواق والمطاعم.