تعليق رسامي جداريات شارع التحلية بالرياض على محوها من قِبل الأمانة

حمود العنزي (صدى):

أعرب الرسامون المشاركون في إبداعات جداريات شارع التحلية بالرياض، التي تم طمسها بعد تعرضها لأعمال تخريبية،عن استياءهم.

وأكد أحدهم أن أعمالهم التي كلفوا بإنجازها في عدد من الجدران المتاخمة لشارع التحلية تم محوها بعد شهرين فقط من إنجازها، مشيرًا إلى أن رسمها استدعى أكثر من 40 ساعة عمل وفي ظروف مناخية شديدة البرودة.

وأوضح الرسامون أنهم تلقوا وعوداً من الأمانة بالحفاظ على اللوحات لخمس سنوات قادمة إلا أن جهدهم طمس سريعاً.

كانت جداريات شارع التحلية تعرضت أمس الأحد، لأعمال تخريب،و أعربت أمانة الرياض عن أسفها لمثل هذه السلوكيات غير الحضارية موضحة أنها أعادت طلاء الجداريات تمهيدًا لرسمها مجددًا.