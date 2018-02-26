طريقة مبتكرة لانتقام فتاة من خطيبها بـ 250 جنيه مصري
قررت فتاة مصرية الانتقام من خطيبها بطريقة مبتكرة وغير مألوفة، حيث قامت بكتابة عبارة ” حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إسلام يا ابن نادية ” ، على ورقتي عملة إحداهما فئة 200 والأخرى 50 جنيها مصريا.
وأوضحت الفتاة أن الغرض من هذه الفكرة أن يتم الدعاء على خطيبها من خلال تكرار قراءة الجملة المكتوبة في كل مرة يمسك شخص بالورقتين ويقوم بنشرها هو الآخر.
ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” الصورة ،وسط حالة من الاندهاش من الفكرة، فهي تؤكد ” إن كيدهن عظيم “.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههه
وصل القهر منتهاه
لو صرفتها كلها أبو جنيه واحد كان العدد اكبر
ناصر[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله