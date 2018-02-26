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طريقة مبتكرة لانتقام فتاة من خطيبها بـ 250 جنيه مصري

طريقة مبتكرة لانتقام فتاة من خطيبها بـ 250 جنيه مصري
القاهرة(صدى):

قررت فتاة مصرية الانتقام من خطيبها بطريقة مبتكرة وغير مألوفة، حيث قامت بكتابة عبارة ” حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إسلام يا ابن نادية ” ، على ورقتي عملة إحداهما فئة 200 والأخرى 50 جنيها مصريا.

وأوضحت الفتاة أن الغرض من هذه الفكرة أن يتم الدعاء على خطيبها من خلال تكرار قراءة الجملة المكتوبة في كل مرة يمسك شخص بالورقتين ويقوم بنشرها هو الآخر.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” الصورة ،وسط حالة من الاندهاش من الفكرة، فهي تؤكد ” إن كيدهن عظيم “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 49 دقيقة

هههههههههه
وصل القهر منتهاه
لو صرفتها كلها أبو جنيه واحد كان العدد اكبر

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 37 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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