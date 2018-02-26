أندونيسيا.. أول دولة أسيوية تشارك في نهائيات المونديال عام 1938

جاكرتا(صدى):

مع قرب مباريات نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 كان أول ظهور للقارة الأسيوية عن طريق منتخب الهند الشرقية الهولندية، إندونيسيا حالياً، حيث أوفدت إلى نهائيات فرنسا 1938 منتخباً يتألف من لاعبين هولنديين وإندونيسيين محليين.

بدأت الرحلة الغريبة لهذا المنتخب مع كأس العالم من قبل حتى المشاركة في النهائيات، حيث جاء تأهله إلى البطولة بشكل مفاجيء ودون أن يخوض أية مباراة في التصفيات التأهيلية بعد انسحاب منتخب اليابان من المشاركة في تصفيات البطولة، لتشارك إندونيسيا مباشرة، وتحقق بذلك إنجازاً مميزاً كونها أصبحت أول دول آسيوية تشارك في بطولة كأس العالم.

وخرج المنتخب الإندونيسي مبكرا بعد الخسارة الكاسحة أمام منتخب المجر العتيد 6-0 ، وقد خسر منتخب المجر فى النهاية البطولة أمام إيطاليا 4-2 فى النهائى.

ولأن تأهل منتخب إندونيسيا لم يتكرر فيما بعد، خرج منتخب إندونيسيا من البطولة، حيث كان نظامها آنذاك يقتضي بأن الفرق المشاركة تلعب الدور الأول بنظام خروج المغلوب، وهو ما حصل بالفعل لتسجل إندونيسيا رقماً فريداً من نوعه وهو كونها المنتخب الأقل لعباً للمباريات في تاريخ كأس العالم بمباراة واحدة فقط.