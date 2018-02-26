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طيور نادرة مهددة بالإنقراض في إيران

طيور نادرة مهددة بالإنقراض في إيران
طهران(صدى):

كشف علماء البيئة عن وجود أنواع من الطيور النادرة المهددة بالإنقراض في إيران، حيث تتعرض للخطر.

وأوضح العلماء أن تلك الطيور تهاجر سنويًا إلى موقع واحد كل شتاء في مدينة ” فريدونكنار ” الإيرانية، مؤكدين أنها تتعرض للخطر الشديد في هذا الموقع.

ومن الأنواع المهددة بالإنقراض كلا من : البط الأبيض، و الأوز الأحمر، والزقزاق الشامي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 46 دقيقة

كل شي في ايران مهدد بالانقراض -حتى ولو كان عايش يعتبر في ايران ميت-

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 12 دقيقة

مو بس الطيور مهددة بالانقراض حتى البشر مهددين بالانقراض في ايران.

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