طيور نادرة مهددة بالإنقراض في إيران
كشف علماء البيئة عن وجود أنواع من الطيور النادرة المهددة بالإنقراض في إيران، حيث تتعرض للخطر.
وأوضح العلماء أن تلك الطيور تهاجر سنويًا إلى موقع واحد كل شتاء في مدينة ” فريدونكنار ” الإيرانية، مؤكدين أنها تتعرض للخطر الشديد في هذا الموقع.
ومن الأنواع المهددة بالإنقراض كلا من : البط الأبيض، و الأوز الأحمر، والزقزاق الشامي.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 46 دقيقة
كل شي في ايران مهدد بالانقراض -حتى ولو كان عايش يعتبر في ايران ميت-
عين العدل[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 12 دقيقة
مو بس الطيور مهددة بالانقراض حتى البشر مهددين بالانقراض في ايران.