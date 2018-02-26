طيور نادرة مهددة بالإنقراض في إيران

طهران(صدى):

كشف علماء البيئة عن وجود أنواع من الطيور النادرة المهددة بالإنقراض في إيران، حيث تتعرض للخطر.

وأوضح العلماء أن تلك الطيور تهاجر سنويًا إلى موقع واحد كل شتاء في مدينة ” فريدونكنار ” الإيرانية، مؤكدين أنها تتعرض للخطر الشديد في هذا الموقع.

ومن الأنواع المهددة بالإنقراض كلا من : البط الأبيض، و الأوز الأحمر، والزقزاق الشامي.