جدول ترتيب الدورى الإنجليزى والهدافين

نواف السالم(صدى):

حافظ فريق مانشستر يونايتد على المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزي، وذلك بعد فوزه الصعب على نظيره فريق تشيلسى 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب “أولد ترافورد” فى قمة مباريات الجولة 28 من البريميرليج.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 59 فى المركز الثانى، بينما تجمد رصيد تشيلسى عند النقطة 53 فى المركز الخامس، بينما يتصدر مانشستر سيتى برصيد 72 نقطة وينتظره لقاء أرسنال يوم الخميس المقبل.

وخطف توتنهام المركز الرابع بعد فوزه الصعب الذى حققه على مضيفه كريستال بالاس 1 – 0، بهدف نجمه الأول هارى كين فى الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليرفع رصيده للنقطة 55.