مذكرات ” ميشيل أوباما ” قريبًا في الأسواق
كشفت زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما، عن طرحها كتابًا يحتوي مذكراتها الشخصية، ،وسيتواجد في الأسواق في شهر نوفمبر القادم.
ويحمل الكتاب عنوان ” أصبحت “، مؤكدة أنه يعد تجربة شخصية للغاية، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها ميشيل كتابًا.
وسبق ونشرت أوباما كتاب بعنوان ” نشأ في أميركا ” في عام 2012، وعادة ما تحقق مذكرات السيدات الأوائل مبيعات جيدة.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 1 ساعة
لو كانت حسناتك انت وزوجك عباره عن قطرات من العسل وملأت وعاء -لكان ماقدمتموه لإيران عباره عن قطره كبيره من القطران افسدت ذلك الوعاء-عليكما من الله ماتستحقان-
محمد[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 27 دقيقة
من مذكراتها أنشئ زوجها و دعم الجماعات المتطرفة لااشعال الشرق الاوسط ويقومون هم بسرقة ثروات الدول