مذكرات ” ميشيل أوباما ” قريبًا في الأسواق

واشنطن(صدى):

كشفت زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما، عن طرحها كتابًا يحتوي مذكراتها الشخصية، ،وسيتواجد في الأسواق في شهر نوفمبر القادم.

ويحمل الكتاب عنوان ” أصبحت “، مؤكدة أنه يعد تجربة شخصية للغاية، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها ميشيل كتابًا.

وسبق ونشرت أوباما كتاب بعنوان ” نشأ في أميركا ” في عام 2012، وعادة ما تحقق مذكرات السيدات الأوائل مبيعات جيدة.