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مذكرات ” ميشيل أوباما ” قريبًا في الأسواق

مذكرات ” ميشيل أوباما ” قريبًا في الأسواق
واشنطن(صدى):

كشفت زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما، عن طرحها كتابًا يحتوي مذكراتها الشخصية، ،وسيتواجد في الأسواق في شهر نوفمبر القادم.

ويحمل الكتاب عنوان ” أصبحت “، مؤكدة أنه يعد تجربة شخصية للغاية، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها ميشيل كتابًا.
وسبق ونشرت أوباما كتاب بعنوان ” نشأ في أميركا ” في عام 2012، وعادة ما تحقق مذكرات السيدات الأوائل مبيعات جيدة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 1 ساعة

لو كانت حسناتك انت وزوجك عباره عن قطرات من العسل وملأت وعاء -لكان ماقدمتموه لإيران عباره عن قطره كبيره من القطران افسدت ذلك الوعاء-عليكما من الله ماتستحقان-

[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 27 دقيقة

من مذكراتها أنشئ زوجها و دعم الجماعات المتطرفة لااشعال الشرق الاوسط ويقومون هم بسرقة ثروات الدول

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