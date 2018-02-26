تعليق ” نورة شنار ” على إعدام سيدات أتراك وفرن الدعم لداعش

حمود العنزي (صدى):

علقت الكاتبة الصحفية نورة شنار، اليوم الأثنين، على قضاء المحكمة الجنائية المركزية في العراق بالإعدام بحق 16 امرأة، يحملن الجنسية التركية، وفّرن الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم داعش.

وقالت شنار في تغريدة لها : ” العراق تقوم بالأمس إعدام 16 تركية بتهمة الانتماء لداعش التي تحلم بالخلافة الاسلامية و يتزعمها أردوغان خفية ويدعمها تنظيم الحمدين في قطر بأموال الشعب القطري ،ربما اتضحت لكم الرؤية من يعبث بأمن العراق وبقية الدول “.

تعليق ” نورة شنار ” على إعدام سيدات أتراك وفرن الدعم لداعشكان المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، قال : ” المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضايا 16 امرأة تركية ثبت انتماؤهن لتنظيم داعش الإرهابي ، واعترفن خلال التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم الإرهابي، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم “.