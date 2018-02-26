حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم ،الرياض و الشرقية.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة ، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي والشمالي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.