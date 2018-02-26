مبادرة ” حفظ الآذان ” تشهد تنافسًا بين الأطفال
حصلت مبادرة ” حفظ الآذان ” التي أقيمت في ركن التمور بالقرية العالمية في مهرجان الجنادرية 32، على إعجاب الزوار، وشهدت حضورًا كبير من قبل الأطفال.
وتأتي تلك المبادرة ترسيخًا للقيم الدينية عند الأطفال ،وتعظيمًا لشعيرة الآذان، ولخلق روح المنافسة بين الأطفال وبيان أهمية الآذان وفضل المؤذن.
وتهتم المبادرة بتحفيز الأطفال لرفع الآذان، والالتزام بمخارج الألفاظ السليمة، والتحلي بصفات المؤذن الناجح.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1038 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق إن شاء الله.
الشاعر[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الكلام اللي يشرح الصدر
زمان ماسمعنا مثل تلك المسابقات
ربي يوفقهم والقائمين عليها