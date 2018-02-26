مبادرة ” حفظ الآذان ” تشهد تنافسًا بين الأطفال

علي القحطاني (صدى):

حصلت مبادرة ” حفظ الآذان ” التي أقيمت في ركن التمور بالقرية العالمية في مهرجان الجنادرية 32، على إعجاب الزوار، وشهدت حضورًا كبير من قبل الأطفال.

وتأتي تلك المبادرة ترسيخًا للقيم الدينية عند الأطفال ،وتعظيمًا لشعيرة الآذان، ولخلق روح المنافسة بين الأطفال وبيان أهمية الآذان وفضل المؤذن.

وتهتم المبادرة بتحفيز الأطفال لرفع الآذان، والالتزام بمخارج الألفاظ السليمة، والتحلي بصفات المؤذن الناجح.