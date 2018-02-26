الشرطة البريطانية: انفجار ليستر ” ليس إرهابيًا “

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية،اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أي مؤشرعلى أن الانفجارالذي تعرضت له مدينة ليستر مرتبط بالإرهاب.

وكانت هيئة الإسعاف البريطانية، أعلنت أنه تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد أن دمر انفجار متجرا ومنزلا في مدينة ليستر بوسط بريطانيا، ولا يزال الأطباء في موقع الحادث.

كان انفجارًا ضخم أسفر عن تدمير متجرا ومنزلا في مدينة ليستر بوسط البلاد، وتصاعدت ألسنة اللهب في السماء، وتم إريال ست عربات إطفاء إلى الموقع بعد ورود أنباء عن انفجار كبير وانهيار مبنى.