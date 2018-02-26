الصحة تسجل وفاة و3 إصابات بفيروس كورونا

عادل الحربي (صدى):

سجلت وزارة الصحة أمس (الأحد) حالة وفاة بفايروس كورونا لمواطن من الرياض، وهو ضمن الحالات المسجلة سابقا، إضافة إلى 3 إصابات جديدة؛ الأولى لمواطن في الرياض 75 عاما صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة مباشرة بالإبل، والثاني مواطن 61 عاما من المدينة المنورة صنفت عدواه بحالة أولية، الثالثة مواطنة من رفحاء 45 عاما صنفت عدواها بمخالطة حالة.

كما سجلت الصحة حالة شفاء وافد 47 عاما من الهفوف، وشدد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود بضروة إبعاد كبار السن عن حظائر الإبل أو مخالطة المصابين أو زيارة المستشفيات، عطفا على ضعف مناعتهم، وبالتالي إمكانية التقاط أي فايروس بكل سهولة ونقله إلى الآخرين عبر المخالطة.

وخلص إلى القول على ضرورة تكثيف التوعية في جميع المرافق العامة والصحية ووسط العاملين والرعاة في حظائر المواشي.