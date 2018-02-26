المحكمة تمنع 3 رجال أعمال من السفر

علي القحطاني (صدى):

قررت محكمة التنفيذ بجدة منع ثلاث رجال أعمال من السفر، وإيقاف خدماتهم ، لمماطلتهم في سداد 123 مليون ريال لصالح أحد البنوك ، وتعثر معاملتهم معه في مجالي القروض والبطاقات الائتمانية.

وتضمن القرار منع المنفذ ضدهم الحكم من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفاويض من المنفذ ضده بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، في الأموال وما يؤول إليهاز

وكذلك الإفصاح عن أموال المنفذ ضده القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها بمقدار الدين، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطتهم التجارية وعن معلوماتهم الائتمانية.