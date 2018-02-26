استشاري غدد: مقطع علاج داء السكري بالشعير والحمص غير صحيح

علي القحطاني (صدى):

قالت الدكتورة إيمان ششة، استشاري الغدد الصماء والسكري، إن عدم صحة المعلومات ‏الواردة في مقطع فيديو ادّعى صاحبه بأنه علاج داء السكري عن طريق الشعير والحمص واللوز.

وقالت ضمن فقرة تصحيح مفهوم في برنامج معالي المواطن، أمس الأحد، تعليقًا على المقطع المتداول على منصات مواقع التواصل والواتساب: “الكلام الذي سمعناه في الفيديو غير صحيح، والصحيح أن الأشخاص المصابين بالسكري يتبعون النصائح من الطبيب المعالج”.

وأشارت إلى أن علاج السكري يمر بثلاث خطوات: الأولى بالتزام الغذاء الصحي بالإكثار من الخضراوات والألياف وتجنب السكريات والحلويات والتقليل من الدهنيات، وثانيًا: ممارسة الرياضة اليومية والنشاط البدني على الأقل 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 مرات في الأسبوع، وثالثًا: والأهم تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب المعالج.