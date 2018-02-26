عشريني: ” معلم الرياضيات صكني مخمس كان سبب نجاحي “
روى أحد المغردون بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موقف تعرض له في طفولته، حيث ضربه المعلم مخمس عقابًا على قيامه بالشغب داخل الفصل.
وقال الشاب العشريني في تغريدته : ” ذات يوم وتحديدًا بالصف الثالث أبتدائي صكني معلم الرياضيات مخمس مريب ،من هنا أنطلق ماطور نجاحي وسلكت أقدامي المسار الصحيح، كانت الحصه الثانيه دخل علينا وأنا أطامر فوق الماصات كأي طفل يحب العبث والاستظراف، كاد المخمس أن يظهر جمجمتي، عليه رحمة الله ان كان حي أو ميت “.
جاءت تلك التغريدة تفاعلا مع الوسم المتصدر قائمة الأكثر تدولا بعنوان ” افضح معنفك “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14983 ] نشر منذ 32 دقيقة
مبروك عليك
alfahd42[ عدد التعليقات: 14983 ] نشر منذ 32 دقيقة
الامور الوسط في كل شي زينه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14983 ] نشر منذ 31 دقيقة
لانقول ارقع بالمخمسات ولا نقول اهملو مثل اليوم بالمره معد فيه هيبه
الشاعر[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 28 دقيقة
اكلنا مخمسات وفلكة وربط بالعامود
ماضرنا ولله الحمد الله يحللهم ويبيحهم
دنيا واخرة
alfahd42[ عدد التعليقات: 14983 ] نشر منذ 25 دقيقة
امين جزاك الله خير