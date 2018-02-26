عشريني: ” معلم الرياضيات صكني مخمس كان سبب نجاحي “

علي العنزي(صدى):

روى أحد المغردون بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موقف تعرض له في طفولته، حيث ضربه المعلم مخمس عقابًا على قيامه بالشغب داخل الفصل.

وقال الشاب العشريني في تغريدته : ” ذات يوم وتحديدًا بالصف الثالث أبتدائي صكني معلم الرياضيات مخمس مريب ،من هنا أنطلق ماطور نجاحي وسلكت أقدامي المسار الصحيح، كانت الحصه الثانيه دخل علينا وأنا أطامر فوق الماصات كأي طفل يحب العبث والاستظراف، كاد المخمس أن يظهر جمجمتي، عليه رحمة الله ان كان حي أو ميت “.

جاءت تلك التغريدة تفاعلا مع الوسم المتصدر قائمة الأكثر تدولا بعنوان ” افضح معنفك “.