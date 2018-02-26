بالصور.. في المكسيك ” الزواج من شجرة ” تثمينًا لقيمة الأرض

مكسيكو(صدى):

في طقوس غريبة تثير علامات الاستفهام في أذهان البعض، قام مجموعة من النشطاء في مجال حماية البيئة ،بتطبيق طقوس تاريخية مكسيكية تتضمن ” الزواج من شجرة “.

وتأتي تلك الطقوس تعبيرًا منهم عن الشكر المقدم إلى الأرض وخيراتها الوفيرة، وتثمينًا لقيمتها.

وارتدت الفتيات فساتين زفاف بيضاء ، محتضنات بعض الأشجار المختلفة، في مدينة سان جاسينتو أميلباس بالمكسيك.