  • الإثنين 26

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. في المكسيك ” الزواج من شجرة ” تثمينًا لقيمة الأرض

بالصور.. في المكسيك ” الزواج من شجرة ” تثمينًا لقيمة الأرض

بالصور.. في المكسيك ” الزواج من شجرة ” تثمينًا لقيمة الأرض
مكسيكو(صدى):

في طقوس غريبة تثير علامات الاستفهام في أذهان البعض، قام مجموعة من النشطاء في مجال حماية البيئة ،بتطبيق طقوس تاريخية مكسيكية تتضمن ” الزواج من شجرة “.

وتأتي تلك الطقوس تعبيرًا منهم عن الشكر المقدم إلى الأرض وخيراتها الوفيرة، وتثمينًا لقيمتها.

وارتدت الفتيات فساتين زفاف بيضاء ، محتضنات بعض الأشجار المختلفة، في مدينة سان جاسينتو أميلباس بالمكسيك.

 

 

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14984 ] نشر منذ 31 دقيقة

حلو

[ عدد التعليقات: 14984 ] نشر منذ 30 دقيقة

حلو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *