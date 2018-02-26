أطباء يحذرون من لعبة ” سلايم “

متابعات(صدى):

حذر بعض الأطباء من لعبة السلايم التي انتشرت مؤخرًا ، و ينجذب الأطفال إليها، مؤكدين أن الكثير من الألعاب ذات الألوان المتوهجة والأشكال المتعددة تجذب الأطفال، لكن هذه اللعبة خطيرة جدا وتسبب آثارا حادة ومزمنة.

وتم ضبط محلات لعب الأطفال تروج لعبة سلايم SLIME ، وكشفت الشرطة المصرية أنها تحتوي على مواد مضرة تسبب سرطانات.

وتعتبر تلك اللعبة أمريكية الصنع وهي عبارة عن طين سحري سهل التشكيل أسهل من الصلصال العادي تستطيع به عمل اشكال كثيره مرن وسهل التشكيل إلي جانب أنه يخفف التوتر الزائد من الضغوط ومرضى الضغط العصبي.