استئناف تدريبات النصر على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود

ماجد محمد(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود “يرحمه الله”، وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كرونسلاف يورشيتش مع اللاعبين.

تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب وتمارين باستخدام عدد من الأجهزة تبعه تدريبات بالكرة تعتمد على التمريرات البينية القصيرة وعلى المراوغة والتسديد على مرمى صفير، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.

ولم يشارك في التدريب اللاعب جونيور كابانانقا؛ حيث سمحت له الإدارة بالسفر لإنهاء بعض الإجراءات القانونية الخاصة به.