بالصور..قصص مأساوية وأخرى طريفة على الوسم المتصدر ” افضح معنفك “

متابعات(صدى):

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي وسمًا جديدًا تصدر قائمة الأكثر تداول بموقع ” تويتر ” بعنوان ” افضح معنفك “.

وتفاعل المغردون على الوسم، وأخذ كل منهم يروي قصة تعرض خلالها للعنف سواء كان عنف أسري، أو بالمدرسة، أو بأشكال أخرى.

وروت إحدى المغردات موقفًا لها قائلة : ” تزوجت عن حب واقتناع مع وعود بحياة قيس وليلى راح نعيشها وفجأة بعد سنة انقلبت الحياة الوردية الحالمة لمشاكل تجسس وشك وتحقيقات على أتفه الامور ،حتى وصلت للضرب ،الحياة صارت جحيم لا يطاق ،ولن اكرر التجربة حتى يتوفاني الله “.