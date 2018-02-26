مسؤول بالتعليم: تعليق الدراسة أربك تثبيت الحضور والانصراف للطلاب

علي العنزي(صدى):

أكد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نياف الجابري ،أن تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية ،أدى إلى أرتباك تثبيت الحضور والانصراف للطلاب والطالبات في المدارس، بالإضافة إلى تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح الجابري استمرار وزارة التعليم على نشر تقارير تثبيت الحضور والانصراف بشكل يومي منذ بداية الفصل الدراسي الجاري، قائلًا: ” عادة يتراجع مؤشر التثبيت قليلاً يوم الأحد ثم يبدأ في الصعود وصولاً إلى القمة يوم الخميس “.