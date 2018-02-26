توقعات بحالة من عدم الاستقرار الجوي بدءًا من اليوم وحتى الأربعاء

عادل الحربي (صدى):

توقع محلل الطقس تركي الجمعان أن تتجدد حالة عدم الاستقرار الجوي على المنطقة بمشيئة الله، يصاحبها أمطارًا متوسطة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق من وسط وشرق المملكة.

وأشار الجمعان إلى أن الحالة تبدأ من اليوم حتى صباح يوم الأربعاء، و أنه من المتوقع أن تؤثر على منطقة القصيم وتشمل بريدة والمجمعة وما حولها، ومنطقة شمال الرياض، بحيث تشمل رماح وما حولها، وكذلك المنطقة الشرقية وتشمل الرفيعة وأجزاء من حفر الباطن وتشمل الجبيل والدمام وما حولها والخفجي.