صيادون يدعون للإضراب بعد قتل بحرية الاحتلال لفلسطيني أثناء الصيد بغزة

القدس المحتلة(صدى):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى عن مقتل فلسطينيا من قطاع غزة بعد أن أطلقت البحرية الإسرائيلية النار على قارب كان يستقله مع شخصين آخرين، مزعمة أن القارب تجاهل التحذيرات وتجاوز المنطقة المسموح بها للصيد بشمال القطاع متجها صوب إسرائيل.

من جانبه أكد اتحاد الصيادين في غزة أن القارب استهدف أثناء عودته إلى القطاع، وأنهم لم يجتازوا الحد البحري المسموح به للصيد، معلنًا أن القتيل هو إسماعيل أبو ريالة 18 عاما، ودعا الصيادون إلى إضراب فورى لمدة يومين.

وأصدرت نقابة الصيادين بيانًا الاحد قالت فيه : ” قوات الاحتلال البحرية تطلق النار على لنش الصياد عادل أبو ريالة عصر الأحد وتوقع إصابات بين المتواجدين على ظهر اللنش والأخبار تتحدث أن من بين الجرحى يوجد شهيد “.