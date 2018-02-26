موظف يوجه 10 طعنات لأوكرانية بهدف السرقة

القاهرة(صدى):

قام موظف مصري بذبح امرأة أوكرانية تعمل بقسم ” خدمة العملاء ” بأحد الفنادق، وطعنها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها بمحافظة البحر الأحمر، بهدف السرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغا من زوج المجني عليها يفيد بالعثور على زوجته مذبوحة ومصابة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، وبالتحقيقات والفحوصات اللازمة تبين إصابة المجني عليها بـ 10 طعنات.

وتم ضبط الجاني الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة الشقة، موضحًأ أنه شاهد المجني عليها بمفردها على سلم العقار، فمضى خلفها وطرق باب شقتها، وانقضّ محاولا الاعتداء عليها فقاومته وحاولت الهرب إلا أنه قام بطعنها بسكين ثم استولى على هاتفها المحمول والذي يصل ثمنه إلى 500 دولار.