بالفيديو.. شابان يرسمان لوحة جدارية بطريقة مبدعة للملك سلمان وولي العهد

علي العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو قيام شابين سعوديين برسم لوحة جدارية، تضمنت رسمة واحدة ببعدين لصورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واعتمد الرسّامان على استخدام اللونين الأزرق والأحمر في اللوحة ذات البعدين؛ حيث رسمت صورة الملك سلمان باللون الأحمر، وصورة الأمير محمد بن سلمان متداخلة معها باللون الأزرق.