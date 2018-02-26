بعدما أعلن مسؤوليته..” داعش ” ينشر صورًا أولية لمنفذي هجوم عدن

فهمي محمد(صدى):

عرض حساب تابع لتنظيم داعش الإرهابي، صورا، أفاد بإنها لمنفذي الهجوم الإرهابي الذي شهدته عدن ، على مقر قوات مكافحة الإرهاب.

وذكر الحساب التابع لداعش أسماء منفذي الهجوم، وهم : ابراهيم البيضاني، وأبو عمر التعزي، وأبو الليث اليافعي، وأبو محمد الحديدي.

كانت الداخلية اليمنية أكدت أنه تم إحباط مخطط لهجوم إرهابي استهدف مقر إدارة مكافحة الإرهاب بسيارتين مفخختين وعدد من الانغماسيين حاولوا الاقتراب من المبنى، معلنة أن الحصيلة الأولية للهجومين مقتل جنديين وإصابة نحو 53 آخرين بينهم مدنيون بإصابات مختلفة.