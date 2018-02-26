التحقيق في مقتل مواطنة ألقت بنفسها من سيارة بجدة

نايف السالم(صدى):

فتحت شرطة جدة التحقيق في واقعة مقتل مواطنة عشرينية، السبت الماضي، بعدما ألقت بنفسها من سيارة متعاقدة مع شركة توصيل.

وتفصيلا ، كانت المتوفاة وشقيقتها ركبا السيارة وشكّت الفتاة في تصرفات السائق ،واتصاله بصديقه وشكوكها في بعض العبارات وهو يتكلم، وعندها فتحت الفتاة باب السيارة وألقت بنفسها مما أدى إلى وفاتها، شمال جدة.

وتم التحفظ على قائد المركبة للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع في شمال جدة، بعدما أكدت شقيقة المتوفاة، في التحقيق أن أموراً مريبة ظهرت على السائق ما أدى إلى إلقاء شقيقتها بجسمها خارج المركبة بعد أن طلبت منه التوقف ورفض، بينما أكد السائق أن الفتاتين كانتا مخمورتين.