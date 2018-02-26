الفرق بين ماتنشغل به الأنظمة الاستبدادية وما تفعله المملكة في صور

علي القحطاني (صدى):

نشر خبير الشؤون السياسية أمجد طه، صورًا توضح الفرق بين ماتفعله الأنظمة الاستبدادية وما تقدمه المملكة السعودية من جهود في سبيل إنقاذ أهلي الغوطة الشرقية.

وقال طه في تغريدة له عبر تويتر : ” أنظمة استبدادية كقطر وإيران يستخدمون الأنفاق لتهريب الأسلحة والمخدرات الإرهابيين، بينما السعودية تتحدى المستحيل لخدمة الإنسانية وتعمل لإنقاذ الأطفال والنساء من الحرب وتستخدم الأنفاق لإدخال المساعدات لأهالي الغوطة الشرقية بدمشق “.

كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية قدم مساعدات إغاثية عاجلة في الغوطة الشرقية المنكوبة بسوريا، تشمل تشغيل المطابخ الخيرية وتوزيع السلال الغذائية في مدن دوما وعربين وحرستا ومسرابا و غيرها من مناطق الغوطة.