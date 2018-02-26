الفاتيكان يناشد بالوقف الفوري للعنف في الغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

طالب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بضرورة وقف العنف في سوريا فورًا خاصة الغوطة الشرقية ، لكي يتمكن من فيها من الحصول على المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ويُتاح لهم إجلاء المرضى والجرحى.

وأكد البابا فرانسيس أن قلبه مع سوريا الحبيبة المُعذبة التي احتدمت فيها الحرب، منوهًا أن شهر فبراير الجاري كان أحد الأشهر الأشد عنفا خلال السنوات السبع من الصراع في سوريا.

وشدد على أن ما يحدث في الغوطة غير إنساني ، وإنه ليس لأحد أن يحارب شرا بشر آخر.