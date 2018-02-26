بالصور..أحلام بصحبة داليا مبارك في زفافها على رجل أعمال أمريكي
ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام بصحبة الفنانة السعودية داليا مبارك في زفافها على رجل أعمال أمريكي، الذي أقيم في تركيا بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين لهما.
كانت مبارك احتفلت بزفافها في أوائل شهر فبراير الجاري في أجواء عائلية بسيطة، وكان فستان الزفاف من توقيع المصممة التركية Serap Sergin.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14983 ] نشر منذ 3 ساعات
مال على الربع كلهم
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 3 ساعات
سيبتي كل الفنانات وومالقيتي الا احلام 🤢😷👎🏻