بالصور..أحلام بصحبة داليا مبارك في زفافها على رجل أعمال أمريكي

نورة الشهري (صدى):

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام بصحبة الفنانة السعودية داليا مبارك في زفافها على رجل أعمال أمريكي، الذي أقيم في تركيا بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين لهما.

كانت مبارك احتفلت بزفافها في أوائل شهر فبراير الجاري في أجواء عائلية بسيطة، وكان فستان الزفاف من توقيع المصممة التركية Serap Sergin.