تنبيه متقدم بعواصف ترابية تضرب 3 محافظات والدفاع المدني يحذر المواطنين

عادل الحربي (صدى):

حذر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين بمحافظات تربة ،والخرمة ، لوجود تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد عن أتربة مثارة، تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، وتتأثر منها محافظات السابق ذكرها والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الناطق باسم الدفاع المدني بمكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إلى الابتعاد عن أعمال الصيانة على الأسطح، وعدم الجلوس بالقرب من المجسمات الجمالية في الميادين العامة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ومظلات السيارات والأشجار واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية في الأجزاء الخارجية للمنشآت القائمة تحت الإنشاء.