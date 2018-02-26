المسند: الأرصاد تتحمل مسؤولية أي كارثة جراء حجب الرادارات عن المواطنين

عادل الحربي (صدى):

على خلفية البرد التي شهدتها المدينة المنورة يوم السبت الماشي، والتي تسببت في تهشيم زجاج بعض السيارات، وازدحام مروروي، أكد أستاذ المناخ عبد الله المسند، أن هيئة الأرصاد الجوية تتحمل مسؤولية أي كارثة جوية تقع عند حجب الرادارات عن المواطنين الذين يتابعون التغيرات الجوية عبرها.

وأوضح أن للهواة جهوداً في تحذير الناس من البرد عبر متابعة صور رادار دوبلر، والتي تتيح لهم التحذير منها، خلال وقت يقل عن 30 دقيقة، ولكن الآن حُرموا منها، وحُجبت المواقع من قبل هيئة الأرصاد لعلة تعرفونها.

وقال: ” عندما تٌفتح الرادارات للمواطنين، هناك علامات ميدانية، ممكن أن نستدل بها على وجود البرد في سحب المزن الركامي، والعلامات كثيرة ومنها: ظهور لون أخضر فاتح في السماء، وسببه أن اللون الأخضر ـ في أشعة الشمس ـ ينعكس من حبات البرد “.

‏وأشار إلى أن رادار دوبلر يستطيع كشف الخلايا الرعدية المحملة بالبرد إلى حد كبير، بل ويحدد أحجامها وفقاً لحجم الطاقة المنعكسة من حبات البرد إلى الرادار.