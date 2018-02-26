دراسة: سلطة الخضار تقوي الذاكرة

متابعات(صدى):

أكدت دراسة قام بها فريق أخصائي التغذية في جامعة رش بولاية شيكاغو الأمريكية، أن هناك رابطاً بين تناول السلطة الخضراء وقوة الذاكرة والوعي

ووجدت رئيسة فريق البحث كارثا كلير موريس، أن من يتناول وجبة إلى وجبتين يومياً من السلطة الخضراء المحتوية على خضراوات ورقية، يملك مخاً أصغر سناً ” أكثر شباباً ” بمقدار 11 عاماً ممن لا يأكلون سلطة خضراء.

وشملت الدراسة، 960 شخصاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 58 و99 عاماً، حيث وجهت لهم أسئلة عن عاداتهم الغذائية خلال 5 سنوات، وتحديداً ما إذا كانوا يتناولون سلطة تحتوي على خضراوات مثل السبانخ والكرنب.

وقالت موريس: تناول خضراوات ورقية يومياً يمكن أن يكون طريقة بسيطة وفعالة للحماية من فقدان الذاكرة والقدرات الإدراكية الأخرى.

وعلى مدار سنوات، خضع الباحثون لاختبارات تكشف عن قوة ذاكرتهم وإدراكهم، من خلالها تم التوصل للرابط بين تناول السلطة والوعي.