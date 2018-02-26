خبير: شمع الأذن يحمي القناة السمعية

متابعات(صدى):

قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة شتيفن كنوبكه إن شمع الأذن يتمتع بأهمية كبيرة، حيث إنه يحمي القناة السمعية ويطرد الأجسام الغريبة متناهية الصغر، التي تدخل الأذن.

وأضاف أنه لا يجوز إزالة شمع الأذن بواسطة الأعواد القطنية، لأن هذه تضغط الشمع إلى أعماق الأذن، ما قد يضغط بدوره على طبلة الأذن، ومن ثم لا تُصدر الطبلة ذبذبات على نحو سليم.

ونصح الطبيب الألماني بإزالة الشمع المتراكم على صيوان الأذن بعد الاستحمام بواسطة منشفة، لافتاً إلى أن الحالة الوحيدة التي تستلزم إزالة الشمع، هي تسببه في انسداد الأذن، ويجب وقتها إزالته على يد الطبيب.